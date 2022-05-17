Шведский премьер заявила, что Финляндия и Швеция совместно подадут заявки в НАТО завтра
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
|
Шведский премьер заявила, что Финляндия и Швеция совместно подадут заявки в НАТО завтра
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
|
Картина дня
17:55 В стране и мире
Суд приговорил экс-полковника МВД Захарченко к 16 годам колонии за получение взяток
17:35 В стране и мире
Шведский премьер заявила, что Финляндия и Швеция совместно подадут заявки в НАТО завтра
17:28 В стране и мире
Мать юноши, развернувшего флаг России у памятника в Риге, раскрыла подробности его задержания
17:27 В стране и мире
Генпрокуратура РФ попросила признать террористическим украинский батальон «Азов»*
17:10 Армия
«Пятки сверкали»: участник спецоперации рассказал, как противник оставил позиции под Авдеевкой
Популярное
МО РФ: провал атаки под Запорожьем стоил Украине 26 танков, 12 БМП и 100 боевиков
Стрельба залпом: кадры запуска «Калибров» с фрегата ЧФ по военной инфраструктуре Украины
Опубликованы кадры сдачи в плен украинских боевиков с «Азовстали»
Песков не исключил разблокировку Meta* в России
Сдавшийся в плен британский наемник раскрыл подробности пребывания в Буче
«Якобы на исторической основе»: эксперт рассказал, как формировался украинский национализм