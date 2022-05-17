Парламент Финляндии проголосовал за вступление в НАТО

За вступление страны в Североатлантический альянс свои голоса отдали 188 из 200 депутатов.

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Парламент Финляндии сегодня, 17 мая, поддержал предложение о вступлении страны в НАТО. За присоединение к Североатлантическому альянсу свои голоса отдали 188 из 200 депутатов.

Вступить в НАТО хочет и Швеция. Ранее министр иностранных дел страны Анн Линде подписала заявку на вступление в Североатлантический блок.

По ее словам, процесс присоединения к блоку займет около года. Заявка Швеции теперь будет подаваться в НАТО вместе с заявкой Финляндии.

В связи с этим замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия будет вынуждена принять компенсирующие меры. Рябков уже говорил, что вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический блок может стать ошибкой, которая приведет к серьезным последствиям.

По его словам, реакция России на решение Стокгольма и Хельсинки будет зависеть от их конкретных шагов. Он отметил, что ситуация в мире, в свою очередь, после решения Швеции вступить в альянс радикально поменяется.

Кроме того, в МИД страны объявили о выходе РФ из Совета государств Балтийского моря. В ведомстве уточнили, что прекращение членства не повлияет на присутствие РФ в регионе.