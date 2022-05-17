В данный совет входят 11 стран, в том числе Швеция и Финляндия.

© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress

Россия выходит из Совета государств Балтийского моря. Об этом объявили в МИД страны. В ведомстве уточнили, что прекращение членства не повлияет на присутствие РФ в регионе.

Совет государств Балтийского моря - это международная организация, учрежденная в 1992 году в Копенгагене. В совет входят 11 стран, в том числе Финляндия, Швеция, Германия, Латвия и Польша. Председательство ежегодно ротируется между государствами-членами.

Напомним, что в начале марта этого года Совет государств Балтийского моря приостановил участие России в деятельности организации. Причиной стала ситуация вокруг Украины. Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Совет Госдумы России принял решение о выходе из Парламентской конференции Балтийского моря. По словам Володина, «некогда полезный формат многостороннего диалога превращен в инструмент антироссийской политики».