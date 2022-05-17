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Путин назвал экономическим самоубийством политику стран Запада в сфере энергетики

Анна Касаткина
15:20 17.05.2022
Президент РФ считает, что из Европы вместе с российскими энергоресурсами уйдет и возможность повышения экономической активности.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Политика европейских стран в энергетической сфере выглядит как экономическое самоубийство. Об этом на совещании по ситуации в нефтяной отрасли заявил президент России Владимир Путин.

По политически окрашенным причинам, из-за собственных амбиций и под давлением американского сюзерена Европа вводит все новые и новые санкции на нефтегазовом рынке, пытается отказаться от российских энергоресурсов, пояснил президент. Все это, отметил Путин, ведет к росту цен на нефтепродукты, что бьет по транспорту и промышленности Европы, ложится на плечи рядовых потребителей.

«Очевидно, что вместе с российскими энергоресурсами в другие регионы мира из Европы уйдет и возможность повышения экономической активности. Такое экономическое аутодафе, самоубийство - это конечно же внутреннее дело европейских стран. Мы же должны действовать прагматично, исходить прежде всего из своих собственных экономических интересов», - сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что сумбурные действия европейских партнеров ведут в том числе к росту выручки российского нефтегазового сектора, однако это не должно расхолаживать бизнес, так как изменения на рынке носят тектонический характер и работать как прежде уже вряд ли получится.

«В новых условиях важно не просто добыть нефть, но и выстроить всю вертикальную цепочку вплоть до конечного потребителя. При этом государство, как и раньше... будет делать все, что от нас зависит, чтобы создать условия для такого изменения бизнес-модели компаний», - добавил он.

Евросоюз с начала мая не может договориться об эмбарго на российскую нефть. Особенно активно после его введения выступает Венгрия, так как страна сильно зависит от российских энергоресурсов, а для перестройки этой системы требуются значительные инвестиции. ЕС рассчитывает в обмен на них изменить позицию Будапешта.

Тем временем стоимость нефти марки Brent превысила 115 долларов за баррель. В начале марта этого года цена нефти этой марки с 2014 года впервые превысила 110 долларов за баррель.

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