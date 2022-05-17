«Нужно сильно измудриться»: эксперт о попытках Венгрии отказаться от российской нефти

В Венгрию поставляется нефть с определенными характеристиками еще со времен СССР.

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Нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии настроены исключительно на российскую нефть. Поэтому сейчас можно только в теории рассуждать о том, что страна найдет другого поставщика нефтепродуктов в кратчайшие сроки. Об этом рассказал «Звезде» директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

«Речь идет о том, что нефтеперерабатывающие заводы Венгрии прекратят работать на какое-то время, пока будут отрабатывать новые варианты поставок, модернизировать под новые сорта нефти», - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что данный простой приведет к еще большему росту цен на нефть. Именно поэтому, как отмечает Правосудов, ведутся активные разговоры о денежной компенсации Венгрии со стороны западных стран.

Ранее в СМИ появилась информация, что Евросоюз ждет от Венгрии поддержки санкций против энергоресурсов из РФ из-за обещанных инвестиций. Брюссель надеется, что поддержка правительства Венгрии в отношении ограничительных мер будет достигнута в краткосрочной перспективе.