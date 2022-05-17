Цена на нефть Brent поднялась выше 115 долларов за баррель

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Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 115 долларов за баррель впервые с 28 марта текущего года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Таким образом, по состоянию на 04:27 (мск) цена июльских фьючерсов на нефть Brent выросла на 0,84%, до 115,1 доллара за баррель. В свою очередь, июльских фьючерсов на WTI - на 0,61%, до 112,5 доллара, передает ТАСС.

В начале марта появилась информация о том, что цена нефти Brent впервые с 2014 года превысила $110 за баррель. Так, рост стоимости сырья на лондонской бирже ICE составил 5,08%.