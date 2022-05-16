Pais: ЕС ждет, что Венгрия поддержит санкции против энергоресурсов из РФ из-за обещанных инвестиций

Как отмечает газета, сегодня в ходе встречи в Брюсселе главы внешнеполитических ведомств ЕС рассмотрят позицию Будапешта по энергоресурсам.

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Брюссель надеется, что глава венгерского правительства Виктор Орбан в ближайшее время поддержит связанные с энергетической сферой санкции против России благодаря обещанию многомиллионных инвестиций, передает газета Pais, ссылаясь на источники.

«Брюссель надеется, что поддержка Орбана в отношении санкций будет достигнута в краткосрочной перспективе благодаря обещанию многомиллионных европейских инвестиций в энергетическую безопасность страны», - сообщает издание.

Как отмечает газета, сегодня в ходе встречи в Брюсселе главы внешнеполитических ведомств ЕС рассмотрят позицию Будапешта по энергоресурсам. При этом, подчеркнули источники, мероприятие состоится «без какой-либо возможности преодолеть вето Венгрии».

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Ее цели - защитить Луганскую и Донецкую народные республики, провести денацификацию и демилитаризацию Украины. Впоследствии ряд западных стран осудили действия России и ввели против нее санкции.

Впоследствии, 23 марта, президент РФ Владимир Путин объявил о важном решении не принимать оплату за поставки российского газа в долларах и евро, теперь расчет будет производиться в российской национальной валюте - рублях.

Позже, 1 мая, в канцелярии премьер-министра Венгрии сообщили, что девять стран Европы, помимо Венгрии, открыли счета в российском банке, чтобы покупать газ по схеме, которую предложила Москва.