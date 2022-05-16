Правительство Швеции приняло официальное решение о членстве в НАТО

Ранее на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) президент РФ Владимир Путин заявил, что расширение НАТО за счет новых членов - Финляндии и Швеции - не создает непосредственной угрозы для России , однако расширение военной структуры на эти территории вызовет ответную реакцию.

«На заседании в понедельник правительство приняло решение подать заявку в НАТО. Посол Швеции в НАТО скоро представит ее НАТО. Затем Швеция подтвердит свое желание и способность стать членом оборонного альянса, подав письменное заявление», - сообщила она на пресс-конференции.

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