Путин: вступление Финляндии и Швеции в НАТО не создает угрозы, но вызовет ответную реакцию

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Расширение НАТО за счет новых членов - Финляндии и Швеции - не создает непосредственной угрозы для России, однако расширение военной структуры на эти территории вызовет ответную реакцию. Об этом на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявил президент РФ Владимир Путин.

«Что касается расширения, в том числе, за счет новых членов альянса (НАТО. - Прим.ред.) - Финляндия, Швеция. У России... нет проблем с этими государствами. Нет. И поэтому в этом смысле непосредственной угрозы расширением за счет этих стран для России не создается. Но расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию», - сказал он.

Какой именно будет реакция, в России будут смотреть исходя из тех угроз, которые будут создаваться, отметил Путин. По его словам, в этой ситуации проблемы создаются «на голом месте».

Президент также отметил, что стремление НАТО выйти за рамки своей геополитики и распространить влияние на другие регионы требует внимания от союзников по ОДКБ.

На саммите лидеров стран ОДКБ, который в эти минуты проходит в Кремле, Путин также назвал цель работы биолабораторий Соединенных Штатов на постсоветском пространстве.