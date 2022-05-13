Эрдоган не считает положительной идею вступления в НАТО Финляндии и Швеции

© Фото: Karl Melander, Tt, Globallookpress

Турция следит за процессом вокруг вступления в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции и пока не может смотреть на это положительно. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы следим за процессом. Но не находимся в положительных, позитивных мнениях на этот счет. Потому что до этого была ошибка в связи с Грецией. Вы знаете о поведении Греции в альянсе в отношении Турции. Второй ошибки, будучи Турцией, совершать не хотим. Скандинавские страны имеют привычку оказывать "гостеприимное отношение" к террористам, пускать их в парламент. Поэтому смотреть положительно на это мы пока не можем», - передает РИА Новости слова турецкого президента.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ специальную военную операцию России по защите республик Донбасса и вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Вместе с тем в совещании, в частности, приняли участие министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, премьер-министр Михаил Мишустин и замглавы СБ РФ Дмитрий Медведев.

До этого в Министерстве иностранных дел Финляндии назвали Россию «важным соседом». Однако министр иностранных дел страны Пекка Хаависто отметил, что взаимоотношения двух государств в настоящее время ухудшаются на фоне проведения Россией специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.