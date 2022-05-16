Российские активы группы Renault переходят в госсобственность

Сервисное обслуживание автомобилей Renault на территории России теперь будет осуществлять «АвтоВАЗ».

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Российские активы Renault переходят в государственную собственность. Об этом заявили в Министерстве промышленности и торговли РФ.

В результате сделок доля в «АвтоВАЗе» переходит под контроль ФГУП «НАМИ», завод «Рено Россия» - московскому правительству. Оставшиеся акции автоконцерна «АвтоВАЗ» сохранит Ростех.

Также было добавлено, что сервисное обслуживание автомобилей Renault на территории России теперь будет осуществлять «АвтоВАЗ». Кроме того, уточняется, что выпуск автомобилей Lada будет и дальше осуществляться на предприятиях «АвтоВАЗа».

Ранее Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта - их можно будет ввозить в страну без разрешения правообладателя. Всего в перечне оказалось 96 групп товаров. В опубликованном списке, в частности, оказались автомобили определенных иномарок.