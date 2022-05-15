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Блинкен заявил, что новая стратегия НАТО коснется сдерживания РФ

Игнат Далакян
18:13 15.05.2022
Согласно словам Блинкена, новая стратегия НАТО будет проработана и обсуждена на саммите в Мадриде в июне.
Блинкен заявил, что новая стратегия НАТО коснется сдерживания РФ
© Фото: Bernd von Jutrczenka, dpa, Globallookpress
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Новая стратегия Североатлантического альянса коснется, в том числе, сдерживания Российской Федерации. Об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

Как передает агентство РИА Новости, политик заявил, что новая стратегия НАТО будет проработана и обсуждена на саммите в Мадриде в июне. Блинкен подчеркнул, что основой стратегии является «защита и сдерживание».

«И это включает защиту от и сдерживание агрессии России. Думаю, это будет полностью отражено в стратегической концепции», - заявил госсекретарь США.

Ранее правительство Финляндии приняло официальное решение о вступлении в НАТО. Сообщается, что финский парламент рассмотрит решение о членстве страны в альянсе 16 мая.

До этого страны Балтии внесли предложения по укреплению блока НАТО. Такие страны как Латвия, Литва и Эстония представили свое виденье укрепления сил Североатлантического альянса на их территориях.

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