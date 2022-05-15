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В Европарламенте пригрозили изоляцией Турции при блокировке приема Финляндии и Швеции в НАТО

Игнат Далакян
16:52 15.05.2022
По словам Вебера, любой, кто поставит под вопрос сплоченность в НАТО, будет изолирован внутри сообщества.
В Европарламенте пригрозили изоляцией Турции при блокировке приема Финляндии и Швеции в НАТО
© Фото: Philipp von Ditfurth, dpa, Globallookpress
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Глава ведущей фракции Европарламента Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер предупредил, что Турцию может ожидать изоляция в НАТО в случае, если она будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в альянс. Об этом он заявил в воскресенье медиагруппе Funke.

«Любой, кто поставит под вопрос сплоченность в НАТО, будет изолирован внутри сообщества. Если обе страны сами хотят (вступить в НАТО), то Финляндия и Швеция являются ее частью, тут нет вопросов. Нет никакого основания замедлять это или блокировать», - передает слова политика ТАСС со ссылкой на Funke.

Ранее правительство Финляндии официально приняло решение о вступлении страны в НАТО. Сообщается, что 16 мая в понедельник парламент страны обсудит соответствующее решение.

До этого турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна следит за процессом вокруг вступления в НАТО Финляндии и Швеции, но не может смотреть на это положительно. В своем заявлении президент Турции привел в пример Грецию, касательно вопроса вступления в Североатлантический альянс.

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