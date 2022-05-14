В Молдавии заявили об оплате российского газа в евро

Представитель «Молдовагаз» обратил внимание, что согласно договору от ноября 2021 года расчеты могут осуществляться в евро.

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В Молдавии сообщили, что в настоящее время оплачивают российский газ в европейской валюте. Отмечено, что раньше оплата производилась, в основном, в долларах. Об этом заявил Вадим Чебан - председатель правления компании «Молдовагаз».

«Сейчас мы платим в евро. Раньше платили в основном в долларах, хотя по договору могли платить и в рублях, и в евро», - заявил Чебан.

Представитель молдавской газовой компании добавил, что в прежние времена были случаи оплаты газа и в рублевой валюте.

«Были случаи, когда мы платили в рублях, если возникали проблемы с долларами. С 1 мая мы не можем оплачивать в долларах - только в рублях и в евро», - приводят его слова «Известия».

Представитель «Молдовагаз» обратил внимание, что согласно договору от ноября 2021 года расчеты могут осуществляться в евро. Чебан добавил, что организация не получала извещение от корпорации «Газпром» о переходе на расчеты в рублях по причине отсутствия в списке «недружественных стран».

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что желание «Газпрома» получить от Молдавии задолженность за газ не имеет никакой политической подоплеки. Он отметил, что разумные послабления имеют место, однако долг не может постоянно расти.

В конце апреля президент страны Майя Санду заявила, что у Молдавии нет альтернативы газу из России. Тогда она выразила надежду, что покупать газ на рынке у других поставщиков не придется, поскольку это будет стоить стране гораздо больших денег.

Прежде молдавские власти сообщали о неготовности возвращать долг «Газпрому». Тогда вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявлял, что, согласно контракту, государство может быть отключено от поставок газа в мае.