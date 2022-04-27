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Президент Санду заявила, что у Молдавии нет альтернативы газу из России

Марина Крижановская
23:37 27.04.2022
Майя Санду выразила надежду, что покупать газ на рынке у других поставщиков не придется, поскольку это будет стоить стране гораздо больших денег.
Президент Санду заявила, что у Молдавии нет альтернативы газу из России
© Фото: pexels.com
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В Молдавии констатировали невозможность заменить российский газ какой-либо альтернативой. Сообщается, что закупка этого топлива на рынке обойдется гораздо дороже. С таким заявлением выступила президент страны Майя Санду.

«Мы не можем отказаться от газа в условиях, когда нет альтернативы. Кроме того, электроэнергия тоже зависит от газа, здесь тоже нет альтернативы, потому что мы на практике не подключены к Румынии. Мы находимся в очень сложной ситуации», - заявила президент Санду.

Президент Молдавии выразила надежду, что покупать газ на рынке у других поставщиков не придется, поскольку это будет стоить стране гораздо больших денег.

«Если говорить об альтернативе, то у нас есть технические пути, но нужно будет найти поставщика, который предложит среднесрочный контракт. С электроэнергией все еще сложнее, правительство запустило тендер по ее закупке, но предложения не устраивают, потому что они очень дорогие», - цитирует слова главы Молдавии РИА Новости.

В октябре 2021 года, молдавские власти планировали провести аудит компании «Молдовагаз». Это было необходимо для продления контракта с российским поставщиком «Газпром». Однако, как сообщил вице-премьер Андрей Спыну, аудит и тендер на его проведение не состоялись из-за ситуации на Украине. Он добавил, потому что многие компании отказались приезжать.

Андрей Спыну также отметил, что это может стать причиной прекращения с 1 мая этого года поставок газа. Спыну сообщил, что правительство уже обратилось к «Газпрому» с просьбой об отсрочке.

Ранее вице-премьер Спыну заявлял о неготовности возвращать долг «Газпрому». Тогда же он дополнил, что у страны имеются «альтернативные поставщики».

Дополнительно вице-премьер сообщил, что Молдавия готова согласовать график погашения задолженности. Однако это может произойти только после аудита долга, накопившегося на балансе российско-молдавского АО «Молдовагаз».

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