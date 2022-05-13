Песков назвал естественным желание «Газпрома» получить долг за газ от Молдавии

Песков отметил, что разумные послабления имеют место, однако долг не может постоянно расти.

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Желание «Газпрома» получить от Молдавии задолженность за газ не имеет никакой политической подоплеки. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

«Собственно, контакты идут по линии "Газпрома", ведь эти долги висят на балансе "Газпрома". Поэтому, естественно, желание получить причитающиеся деньги вполне естественно и нормально, тем более в тех условиях, когда долги, к сожалению, не снижаются. Но по деталям нужно спрашивать в "Газпроме". Никакой политической подоплеки здесь нет. Если товар поставляется, он должен оплачиваться», - сообщил пресс-секретарь президента РФ.

Дмитрий Песков отметил, что разумные послабления имеют место, однако долг не может постоянно увеличиваться, это не укладывается ни в какие экономические понятия и режимы.

Ранее пресс-секретарь российского президента сообщил, что украинские боевики, которые заблокированы на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, могут покинуть его территорию, только в случае если они сложат оружие. Песков отметил, что всем раненым будет оказана медицинская помощь.

До этого Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация не отказывалась от встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что встреча президентов должна финализировать подготовленные заранее документы.