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Власти Молдавии сообщили о неготовности возвращать долг «Газпрому»

Марина Крижановская
23:30 11.04.2022
При этом молдавский вице-премьер отметил, что у страны имеются «альтернативные поставщики».
Власти Молдавии сообщили о неготовности возвращать долг «Газпрому»
© Фото: Geraint Nicholas Keystone Press Agency Globallookpress
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Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что, согласно контракту, государство может быть отключено от поставок газа в мае. Он добавил, что пока Молдавия не готова возвращать долг российскому поставщику «Газпром».

Молдавский вице-премьер отметил, что у страны имеются «альтернативные поставщики». Обо всем этом он рассказал в интервью телеканалу «ПРО ТВ» 11 апреля.

«Есть риск, что они («Газпром». - Прим. ред.) остановят поставки газа на основании контракта. Однако молдавские потребители не останутся без газа, так как у нас есть альтернативные поставщики», - цитирует ТАСС слова Спыну.

Дополнительно вице-премьер сообщил, что Молдавия готова согласовать график погашения задолженности. Однако это может произойти только после аудита долга, накопившегося на балансе российско-молдавского АО «Молдовагаз».

Сообщается, что ранее была достигнута договоренность о подписании соглашения на этот счет до 1 мая. Но тем не менее, правительство Молдавии не смогло привлечь зарубежного аудитора.

Ранее, в январе, Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии обязала «Молдовагаз» расплатиться с «Газпромом» до 20 января текущего года. В официальном документе сообщалось, что компания обеспечит полную оплату 50 процентов стоимости объема природного газа за январь.

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