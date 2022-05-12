Улюкаев покинул колонию в Тверской области

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Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев покинул территорию колонии ИК-1 в Тверской области. Автомобиль с экс-чиновником выехал за пределы исправительного учреждения.

Ранее в колонию прибыла адвокат Улюкаева Лариса Каштанова. Затем туда же приехал автомобиль, предположительно принадлежащий экс-министру.

Напомним, Алексей Улюкаев в 2017 году был признан виновным в получении взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина в размере двух миллионов долларов. Однако сам чиновник в суде не раз заявлял, что является жертвой провокации. Экс-министра тогда приговорили к восьми годам строгого режима. В апреле этого года суд удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении.