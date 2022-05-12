Адвокат Улюкаева прибыла в колонию под Тверью

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Адвокат бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева Лариса Каштанова прибыла в колонию в Тверской области, где находится экс-чиновник. Она не дала журналистам каких-либо комментариев.

Ранее СМИ сообщали, что Улюкаев может покинуть колонию по решению об условно-досрочном освобождении после майских праздников. Данное решение должно быть принято, если в суд не поступит апелляций.

Алексей Улюкаев в 2017 году был признан виновным в получении взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина в размере двух миллионов долларов. Однако сам чиновник в суде не раз заявлял, что является жертвой провокации. Экс-министра тогда приговорили к восьми годам строгого режима.