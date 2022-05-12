В колонию под Тверью прибыл автомобиль, предположительно принадлежащий Улюкаеву

Сегодня экс-чиновник может покинуть колонию по решению суда об условно-досрочном освобождении.

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На территорию колонии ИК-1 в Тверской области прибыл автомобиль Range Rover. Предположительно, машина принадлежит бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву. Ранее сообщалось, что сегодня, 12 мая, экс-чиновник может покинуть колонию по решению суда об условно-досрочном освобождении.

Ранее в колонию прибыла адвокат Улюкаева Лариса Каштанова. Она не дала журналистам каких-либо комментариев.

Напомним, Алексей Улюкаев в 2017 году был признан виновным в получении взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина в размере двух миллионов долларов. Однако сам чиновник в суде не раз заявлял, что является жертвой провокации. Экс-министра тогда приговорили к восьми годам строгого режима.