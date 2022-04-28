СМИ: суд удовлетворил запрос на УДО Улюкаева

Отмечено, если решение суда не будет обжаловано, то Алексей Улюкаев сможет покинуть колонию к середине мая с учетом майских праздников.

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Согласно сообщениям СМИ, суд Твери удовлетворил ходатайство об условно досрочном освобождении (УДО) Алексея Улюкаева. Напомним, бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев был осужден за получение взятки в размере двух миллионов долларов в 2017 году.

Сообщается, что вопрос об УДО был положительно рассмотрен в среду, 27 апреля. Информацию приводит «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник.

«Вопрос о досрочном освобождении Улюкаева был решен 27 апреля, но до вступления решения в силу он останется в колонии», - пояснил собеседник агентства.

Также источник добавил, что администрация колонии и прокуратура «отметили хорошее поведение Улюкаева» и не были против его досрочного освобождения.

Отмечено, если решение суда не будет обжаловано, то Алексей Улюкаев сможет покинуть колонию к середине мая с учетом майских праздников.

Ранее прокурор, после оглашения приговора экс-главе Минэкономразвития России Алексею Улюкаеву, заявил, что это - символ верховенства закона и неотвратимости наказания. Позже приводилась информация, что осужденный на восемь лет колонии за коррупцию, бывший министр оплатил назначенный судом штраф в размере 130 миллионов рублей.