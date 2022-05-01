В стране и мире Парировать нечем: генсеку ООН в Кремле рассказали правду о спецоперации на Украине Алексей Курильченко Алексей Самолетов На неделе Антонио Гуттериш приезжал в Москву, встречался с Лавровым и Путиным. И как завороженный повторял мантру всех предыдущих заморских гостей - про мир во всем мире, про необходимость уладить конфликт и очень настойчиво просил организовать эвакуацию сидельцев «Азовстали». Кто же там такой прячется, что за него приезжал просить сам Гуттреиш - очень интересно. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Встреча президента России Владимира Путина и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша длилась около часа. Поездка в Москву - личная инициатива генсека ООН, судя по всему, Гутерришу необходимо было лично услышать слова президента России о происходящем на Украине. Причем не просто слова, но обязательно их контекст. Владимир Путин вынужден был еще раз, лично, объяснить Генсеку ООН причины спецоперации. «После того как власти в Киеве фактически публично - я хочу это подчеркнуть, публично, - устами первых лиц государства заявили о том, что они не намерены выполнять эти Минские соглашения, мы вынуждены были в целях прекращения геноцида людей, которые проживают на этих территориях, признать эти государства в качестве независимых и самостоятельных. Я повторяю еще раз: это вынужденная мера, чтобы прекратить страдания людей, которые проживают на этих территориях», - заявил Путин. В ходе диалога, быстро выяснилось, что главная тема визита Гуттериша в Москву - не переговоры о мире на Украине, а судьба конкретных «подземных жителей» комбината «Азовсталь» в Мариуполе, которых во чтобы то ни стало необходимо «немедленно» отпустить. И вот здесь первые неприятные для Генсека ООН новости - оказывается, российские гуманитарные коридоры работают, и мирные жители регулярно выходят из окружения. А если внутри «Азовстали» и остались мирные жители - то только те, которых силой удерживают террористы из «Азова»*. «Да, действительно, мы слышим от украинских властей, что там есть гражданские люди. Но тогда военнослужащие украинской армии обязаны их выпустить, или они тогда действуют как террористы во многих странах мира, как ИГИЛ** в Сирии, прикрываясь гражданским населением. Самое простое, что нужно сделать, это выпустить этих людей, чего же проще? Вы говорите, что гуманитарные коридоры России не действуют. Господин генеральный секретарь, вас ввели в заблуждение: эти коридоры действуют. Из Мариуполя вышло при нашем содействии свыше 100 тысяч человек», - сказал Путин. Даже понимание того, что он оперирует неполными данными, не помешало Гуттеришу обвинить Россию в нарушении целостности Украины, то есть в нарушении устава ООН. Путин тут же парировал, что западные партнеры занимаются подменой понятий и хотят жить в мире, где правила и уставы действуют только для их противников. Что же касается законности признания республик ДНР и ЛНР - есть недавний прецедент: Косово. «Мы твердо верим, что нарушение территориальной целостности любой страны полностью не соответствует Уставу ООН. Мы глубоко озабочены в связи с тем, что сейчас происходит: мы считаем, что произошло вторжение на территорию Украины», - заявил Гутерриш. «Сначала по поводу вторжения. Я очень хорошо знаком, очень хорошо - лично читал все документы Международного суда ООН по ситуации в Косово. Прекрасно помню решение Международного суда, где написано, что при реализации права на самоопределение та или иная территория какого бы то ни было государства не обязана обращаться за разрешением на провозглашение своего суверенитета к центральным властям страны... Если это так, то тогда республики Донбасса, Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика, имеют такое же право, не обращаясь в центральные органы власти Украины, объявить о своем суверенитете, потому что прецедент создан, так? Вы согласны с этим? После того, как мы это сделали, они обратились к нам с просьбой оказать им военную помощь в отношении того государства, которое проводит против них военные операции. И мы имели право это сделать в полном соответствии со статьей 51-й Устава ООН, раздела седьмого», - ответил Путин. Лицо Гутерриша во время такого ликбеза было весьма красноречиво - парировать ему просто нечем. Генсек понял, что задавить Россию авторитетом Организации Объединенных Наций не получится. О том, что встреча ничего не принесла западному обществу, а Владимир Путин по-прежнему непреклонен, Гутерриш рассказал западным журналистам. «Война закончится, только когда Россия решит ее закончить, и только тогда, после прекращения огня, появится возможность серьезного политического соглашения. Мы можем проводить сколько угодно встреч, но это не то, что положит конец войне», - заявил Гутерриш. Еще до встречи с президентом Путиным Антониу Гутерриш провел разведку боем - переговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Глава российского МИДа с сожалением заявил, что в ситуации, когда коллективный запад накачивает Киев оружием и даже обучает украинских солдат и офицеров на своей территории, переговоры не могут быть эффективными. Власти Украины просто не заинтересованы в переговорах, они верят, что спецоперацию удастся затянуть и заставить Россию отказаться от ее проведения. И добавил, что для того, чтобы в будущем избежать таких конфликтов, нужны нормально работающие международные институты, а не полностью подконтрольная Вашингтону ООН. «Сейчас находимся на таком этапе развития международных отношений, когда наступает момент истины: либо мы все смиримся с тем, что кто-то в одиночку с группой своих сателлитов решает, как будет жить человечество, либо человечество будет жить на основе Устава ООН. Простой выбор. Никто не хочет никаких войн, но предъявлять аргументы, требовать ответов от тех, кто нарушает Устав ООН, обязательно надо», - заявил Лавров. Сейчас, при фактическом параличе ООН, коллективный Запад ведет реальную войну с Россией. «Прокси войну», войну чужими руками. О том, что такой конфликт может иметь непредсказуемые последствия, говорилось уже не единожды, причем трясут оружием западные участники ядерного клуба. Так что на фоне тайной и явной накачки Украины всевозможным оружием, при низкой квалификации украинских военных, которых «пожарным порядком» обучают инструкторы НАТО, риски ядерного конфликта продолжают расти, и такого развития событий Москве очень хотелось бы избежать. «Сейчас риски весьма и весьма существенные. Очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались. А желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная. Ее нельзя недооценивать. По сравнению с периодом Карибского Кризиса - ну тогда было не много правил, на самом деле, писаных правил, но правила поведения были достаточно понятны... Сейчас правил тоже в общем-то мало остается», - заявил Лавров. Правил не остается и в применении оружия против России - обстрелы мирных населенных пунктов, попытки терактов. Западные политики вполне конкретно заявляют, что Украина может и даже должна наносить удары по российской территории. А значит можно и физически устранять тех, кто распространяют неудобную для Запада информацию, например, российских журналистов. На неделе сотрудники ФСБ задержали группу неонацистов, которые планировали убить телеведущего Владимира Соловьева. Владимир Путин уверен - попытки запугать российских журналистов обречены на провал. «Мы, конечно, сделаем все для того, чтобы защитить и тех людей, которые работают на российских официальных каналах, на телевидении, на радио, защитить тех людей, которые работают в интернете и занимают патриотическую позицию, а таких, конечно, подавляющее большинство в нашем медиапространстве... Но что я хочу сказать, и в чем я абсолютно уверен. Вот такие попытки запугать тех, кто работает в медийном пространстве, запугать российских журналистов, занимающих патриотическую позицию, обречены на полный провал. Наоборот - я ни секунды в этом не сомневаюсь - это приведет в их ряды еще большее количество людей, чтобы показать, что у нас люди, которые ничего не боятся и которые готовы и будут отстаивать интересы нашей страны», - заявил Путин. Террористическая группа обезврежена. Но уже первые допросы подследственных показывают, что у исполнителей весьма непростые заказчики и следы ведут не в Киев, а значительно дальше - на Запад. «Нам известны пофамильно кураторы из западных служб, прежде всего, конечно, ЦРУ США, которые работают с органами безопасности Украины. Видимо, дают такие советы. Вот вам и отношение к правам журналистов, это отношение к распространению информации, это отношение к правам человека в целом. Они пекутся только о своих собственных правах: кто-то исходя из своих имперских амбиций, а кто-то, по старинке исходя из своего колониального прошлого. Но в России это не пройдет», - заявил Путин. Еще одним открытием для западной коалиции, пытающейся всеми возможными и невозможными методами и способами подчинить себе Россию, стало то, что не смотря на чудовищное давление, Россия свою миссию по защите жителей Донецка и Луганска доведет до конца. Как заявил на встрече с Советом законодателей Владимир Путин - все задачи спецоперации будут выполнены. Чтобы на историческую перспективу гарантировать мир и безопасность жителям Донецкой и Луганской народных республик, российского Крыма и всей нашей страны. «Нужно четко осознавать, что наши солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность, которая уже нависла над нашей Родиной. Своим мужеством и решимостью, героизмом они упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям. Силам, которые исторически проводили и проводят курс на сдерживание России - именно исторически проводили и проводят, так было вообще в стародавние времена, вы это хорошо знаете, почему они это делали - такая самостоятельная, огромная даже по их представлениям страна не нужна. Они полагают, что она представляет для них просто по факту своего существования опасность» - заявил Путин. Собственно, из-за этого страха Запад и попытался выковать из Украины новое геополитическое оружие против России. Ставку делали на идеологическую обработку русофобией. При этом обычными украинцами было решено пожертвовать. «Подтолкнули Украину и к прямому столкновению с Россией, с нашей страной. Напомню, такие планы, включая военную атаку на Крым и Донбасс, были прописаны, к сожалению, в доктринальных украинских документах сегодняшнего дня, а украинскому народу уготована судьба «расходного материала». Я думаю, что осознание этого приходит к большой части народа Украины», - заявил Путин. Что же касается прямого вмешательства в конфликт на Донбассе, на возможность которого, как бы невзначай, стали в последнее время намекать кураторы украинских событий, то похоже они не совсем понимают, чем это может закончиться. Поскольку и на такое развитие ситуации у нас есть молниеносный ответ. * Нацбатальон «Азов» - экстремистская организация, запрещена РФ ** «Исламские государство», ИГ, ИГИЛ - террористическая организация, запрещена в РФ В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика