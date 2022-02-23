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Лавров заявил, что слова генсека ООН по Украине не соответствуют его статусу

Анна Касаткина
12:00 23.02.2022
Антониу Гутерриш ранее заявил, что не считает российских военных, которые могут войти в Донбасс, миротворцами, а также назвал происходящее «искажением концепции поддержания мира».
Лавров заявил, что слова генсека ООН по Украине не соответствуют его статусу
© Фото: МИД РФ
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш оказался подвержен влиянию Запада и сделал заявления по ситуации на Украине, которые не соответствуют его статусу. Такую точку зрения выразил МИД РФ Сергей Лавров на встрече спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

«К огромному сожалению, генеральный секретарь ООН... оказался подвержен давлению Запада и сделал на днях несколько высказываний по поводу происходящего на востоке Украины, которые не соответствуют его статусу и его полномочиями по Уставу ООН», - сказал Лавров.

Он отметил, что в МИД России проанализировали предыдущие прецеденты и не обнаружили, чтобы генеральный секретарь позволял себе подобные высказывания в отношении любой другой страны.

«Мы довели через нашего представителя (при ООН. - Прим.ред.) в Нью-Йорке до господина Гутерриша нашу оценку его заявлений», - сказал российский министр.

Он также попросил Педерсена по возможности передать оценки лично Гутерришу.

Лавров также подчеркнул, что генсек ни разу не возвысил свой голос в пользу выполнения Минских соглашений.

РФ указами президента Владимира Путина в понедельник, 21 февраля, признала независимость ДНР и ЛНР. Глава государства также подписал договоры о дружбе, взаимопомощи и сотрудничестве с главами республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

Во вторник Совет Федерации России разрешил президенту использовать Вооруженные силы страны за рубежом, исходя из того, что это будут миротворческие силы, призванные сохранять мир и стабильность на территории Донбасса.

Генсек ООН после заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР нарушает суверенитет и целостность Украины и является «смертельным ударом» по Минским соглашениям. Гутерриш также отметил, что не считает российских военных, которые могут войти в Донбасс, миротворцами, а также назвал происходящее «искажением концепции поддержания мира».

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