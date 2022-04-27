Путин заявил в Петербурге, что задачи спецоперации безусловно будут выполнены

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Президент России Владимир Путин во время выступления перед Советом законодательства в Санкт-Петербурге заявил, что все задачи специальной военной операции по защите республик Донбасса будут выполнены. По словам российского лидера, спецоперация позволила предотвратить конфликт, который мог бы разгореться на территории РФ.

«Хочу вновь подчеркнуть - все задачи специальной военной операции, проводимой нами на Донбассе и Украине, начатой 24 февраля, будут безусловно выполнены. Чтобы на историческую перспективу гарантировать мир и безопасность жителям Донецкой и Луганской народных республик, российского Крыма и всей нашей страны. Нужно четко осознавать, что наши солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность, которая уже нависла над нашей Родиной. Своим мужеством, решимостью, героизмом они упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям», - заявил президент.

Ранее Путин заявил, что Россия будет действовать последовательно и добьется нормализации жизни в Донбассе. Все восемь лет Луганскую Народную Республику обстреливали, бомбили, жителям ЛНР было очень тяжело, добавил российский лидер.