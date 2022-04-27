Путин: ответ РФ на попытки вмешаться в ситуацию на Украине будет молниеносным

Глава государства подчеркнул, что для быстрого ответа у РФ есть все инструменты, «которыми сейчас не может похвастаться никто».

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Президент России Владимир Путин предупредил, что если кто-либо пожелает вмешаться со стороны в ситуацию на Украине, создавая стратегические угрозы для РФ, ответ Москвы будет молниеносным. Российский лидер добавил, что для этого у властей есть все инструменты, «которыми сейчас не может похвастаться никто».

«Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны и будут создавать для России неприемлемые угрозы стратегического характера, они должны знать, что наш ответ на встречные удары будет молниеносным», - сказал президент в рамках выступления на Совете законодателей.

Помимо этого Владимир Путин заявил, что спецоперация в Донбассе выполняется для упреждения масштабного конфликта на территории России.

С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную военную операцию по защите мирных жителей Народных республик Донбасса. В Минобороны подчеркнули, что все удары наносятся только по объектам военной инфраструктуры ВСУ с целью демилитаризации и денацификации Украины.