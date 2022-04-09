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Конгрессу США не позволили принять закон об изъятии активов россиян

Андрей Неделя
08:42 09.04.2022
Проект предполагал конфискацию имущества российских бизнесменов стоимостью более 5 миллионов долларов.
Конгрессу США не позволили принять закон об изъятии активов россиян
© Фото: Pixabay
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Американский союз защиты гражданских свобод (АСЗГС), крупнейшая правозащитная организация в США не дала конгрессу принять принять законопроект, который позволил бы администрации страны изъять активы россиян и передать вырученные средства Украине. Об этом сообщила газета Washington Post.

«Американский союз защиты гражданских свобод содействовал тому, что на этой неделе провалился законопроект, который позволил бы администрации США ликвидировать активы российских олигархов и передавать вырученные средства Украине», - отмечается в публикации.

Данную инициативу предложили демократ от штата Нью-Джерси Том Малиновски и республиканец от Южной Каролины Джо Уилсон. Проект предполагал конфискацию имущества стоимостью более 5 миллионов долларов, принадлежащее российским гражданам, против которых ввели санкции.

Примечательно, по информации источников WP, представители АСЗГС заявили, что такой закон противоречит американскому законодательству, поскольку не позволит россиянам оспорить изъятие их имущества в американском суде. Отмечено, что даже при одобрении Конгресса этот закон, вероятно, был бы отменен судом США.

Ранее Байден подписал законы о приостановке нормальных торговых отношений с Москвой и Минском. Также США и Польша объявили о совместных учениях недалеко от границы с Украиной. Напомним,  по информации издания Politico, США боятся дестабилизации коалиции против Москвы в случае победы Ле Пен.

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