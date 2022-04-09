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Politico: США боятся дестабилизации коалиции против Москвы в случае победы Ле Пен

Анна Назайкина
08:09 09.04.2022
Газета утверждает, что Соединенные Штаты очень обеспокоены тем, что может пошатнуться «трансатлантическая стена», которая была возведена американским лидером Джо Байденом с европейскими коллегами.
Politico: США боятся дестабилизации коалиции против Москвы в случае победы Ле Пен
© Фото: Michael Bunel, KeystonePressAgency, Globallookpress
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В Белом доме встревожены итогами предвыборной гонки во Франции, передает издание Politico. По последним данным, лидер ультраправых Марин Ле Пен имеет все шансы на успех в президентских выборах, ведь действующий глава государства Эмманюэль Макрон имеет несущественный отрыв, говорится в материале.

«Возможная победа Ле Пен могла бы дестабилизировать западную коалицию против Москвы», - приводит издание слова своих источников в Белом доме.

Газета утверждает, что Соединенные Штаты очень обеспокоены тем, что может пошатнуться «трансатлантическая стена», которая была возведена американским лидером Джо Байденом с европейскими партнерами. Издание не исключает, что некоторые члены НАТО примут решение покинуть Сероатлантический альянс.

Ранее директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта доктор исторических наук Юрий Рогулев объяснил «Звезде» зависимость агрессии НАТО от позиции Соединенных Штатов. Эксперт отметил, что в истории международных отношений политика альянса менялась периодами, была разной, но неизменно ориентировалась на позицию Вашингтона.

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