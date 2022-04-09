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Байден подписал законы о приостановке нормальных торговых отношений с Москвой и Минском

Ян Брацкий
01:11 09.04.2022
Приостановка нормальных торговых отношений позволит США устанавливать более высокие пошлины для России и Белоруссии, нежели для остальных стран-членов ВТО.
Байден подписал законы о приостановке нормальных торговых отношений с Москвой и Минском
© Фото: Shawn Thew - Pool, CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Президент США Джо Байден подписал законопроекты о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией. Ранее эти документы одобрил конгресс. Приостановка нормальных торговых отношений позволяет администрации Белого дома устанавливать более высокие пошлины для Москвы и Минска. Ограничительная мера будет действовать до 2024 года, пишет РИА Новости.

В начале марта Соединенные Штаты Америки запретили импортировать из России энергоносители. Джо Байден отметил, что это решение ударит и по самим Штатам, но Вашингтон считает, что должен пойти на такой шаг. Байден заявил, что продолжит и дальше принимать санкционные меры. Он предупредил, что цена на бензин в США продолжит расти.

Напомним, что страны коллективного Запада стали вводить санкции против России после 24 февраля. В тот день Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. По словам президента, ее цель - денацификация и демилитаризация Украины.

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