В стране и мире США и Польша объявили о совместных учениях недалеко от границы с Украиной Ян Брацкий Сценарий учений предполагает боевую стрельбу, в том числе из переносных зенитно-ракетных комплексов. © Фото: Capt. Robyn Haake, Planetpix, Global Look Press Читайте нас на: Вашингтон и Варшава намерены провести совместные военные учения в районе Жешува, недалеко от польско-украинской границы. Маневры призваны углубить взаимодействие польских и американских войск. «Тактическая и огневая подготовка на полигоне в Нова-Дембе направлена на углубление взаимодействия польских и американских войск и гармонизацию польских военных подразделений», - говорится в заявлении польских военных, которые приводит Fox News. В ходе учений военные планируют провести стрельбы из переносных зенитно-ракетных комплексов. В настоящее время в Польше сосредоточена 10-тысячная группировка Пентагона. Варшава полагает, что присутствие солдат ВС США способствует укреплению восточного фланга НАТО. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика