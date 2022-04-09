В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Клишас заявил, что YouTube уверенным шагом идет к признанию вне закона в России

Анна Касаткина
15:33 09.04.2022
Сенатор выразил сожаление в связи с тем, что видеосервис сделал такой выбор.
Клишас заявил, что YouTube уверенным шагом идет к признанию вне закона в России
© Фото: unsplash
Читайте нас на:

Видеохостинг YouTube уверенным шагом идет к тому, чтобы оказаться вне закона в России. Об этом заявил руководитель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«YouTube уверенным шагом идет к тому, чтобы стать в нашей стране вне закона. Очень жаль, что YouTube сделал такой выбор», - написал он в своем Telegram-канале.

Клишас также выразил солидарность с точкой зрения спикера Госдумы Вячеслава Володин, который назвал блокировку видеохостингом канала «Дума ТВ» очередным доказательство нарушений прав и свобод граждан, попыткой получить монополию на продвижение информации, чего РФ не может допустить.

«Монополия на информацию - то, что обеспечивает манипулирование демократическими институтами и в США, и в Европе, и формирует "волю свободного мира"», - подчеркнул сенатор.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова порекомендовала российским пользователям YouTube переносить свой контент на отечественные платформы, так как сервис «себе приговор подписал».

Google продолжает блокировать каналы российских государственных СМИ по всему миру. На этот раз под блокировку попал YouTube-канал «Дума ТВ».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:35 В стране и мире
Путин и Алиев обсудили подготовку мирного договора между Азербайджаном и Арменией
15:33 В стране и мире
Клишас заявил, что YouTube уверенным шагом идет к признанию вне закона в России
15:30 В стране и мире
В ФТС подтвердили, что страны ЕС прекратили пропуск автомобилей с номерами России и Белоруссии
15:03 В стране и мире
Минкульт Франции оставил в стране две картины из коллекции братьев Морозовых
13:57 В стране и мире
В Венгрии заявили, что оплата газа в рублях не будет нарушением санкций против Москвы
Популярное
Солдат ВСУ признался, что убил мариупольца за незнание украинского слова «паляница»
Видео
От хип-хопа до джаза: чем будут удивлять участники нового сезона «Новой Звезды»
Нарколог развеял популярный миф о кофе и алкоголе
МО РФ: Россия безвозмездно и без условий вернула украинской стороне спасательное судно «Сапфир»
Видео
МО РФ: уничтожен украинский центр подготовки иностранных наемников под Одессой
Видео
Залп «Калибрами»: кадры пусков крылатых ракет с борта фрегата ЧФ в ходе спецоперации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.