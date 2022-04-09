Клишас заявил, что YouTube уверенным шагом идет к признанию вне закона в России

Сенатор выразил сожаление в связи с тем, что видеосервис сделал такой выбор.

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Видеохостинг YouTube уверенным шагом идет к тому, чтобы оказаться вне закона в России. Об этом заявил руководитель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«YouTube уверенным шагом идет к тому, чтобы стать в нашей стране вне закона. Очень жаль, что YouTube сделал такой выбор», - написал он в своем Telegram-канале.

Клишас также выразил солидарность с точкой зрения спикера Госдумы Вячеслава Володин, который назвал блокировку видеохостингом канала «Дума ТВ» очередным доказательство нарушений прав и свобод граждан, попыткой получить монополию на продвижение информации, чего РФ не может допустить.

«Монополия на информацию - то, что обеспечивает манипулирование демократическими институтами и в США, и в Европе, и формирует "волю свободного мира"», - подчеркнул сенатор.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова порекомендовала российским пользователям YouTube переносить свой контент на отечественные платформы, так как сервис «себе приговор подписал».

Google продолжает блокировать каналы российских государственных СМИ по всему миру. На этот раз под блокировку попал YouTube-канал «Дума ТВ».