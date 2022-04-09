Google заблокировал канал «Дума ТВ» на YouTube

В этом аккаунте было 145 тысяч подписчиков. Видеоматериалы, размещенные там, в сумме набрали более 100 миллионов просмотров.

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Google продолжает блокировать ресурсы российских государственных СМИ по всему миру. На этот раз компания забанила YouTube-канал «Дума ТВ». В этом аккаунте было 145 тысяч подписчиков. Видеоматериалы, размещенные там, в сумме набрали более 100 миллионов просмотров.

«Редакция была готова к возможной блокировке и активно развивала другие площадки», - сообщается на сайте "Дума ТВ".

На своем канале «Дума ТВ» публиковала эксклюзивные комментарии депутатов, трансляции пленарных заседаний и авторские программы. Ранее видеохостинг заблокировал канал «Звезды».



Также YouTube наложил блокировку на материал, в котором демонстрировалось заседание Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине.