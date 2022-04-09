Захарова заявила, что YouTube подписал себе приговор
Мария Захарова посоветовала авторам побыстрее сохранять материалы и переносить их на российские платформы
© Фото: МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова порекомендовала российским пользователям YouTube переносить свой контент на отечественные платформы.
«Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее», - заявила она.
Напомним, Google продолжает блокировать каналы российских государственных СМИ по всему миру. На этот раз компания забанила YouTube-канал «Дума ТВ».
Также YouTube наложил блокировку на видео, где демонстрировалось заседание Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине.