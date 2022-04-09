В стране и мире Захарова заявила, что YouTube подписал себе приговор Андрей Неделя Мария Захарова посоветовала авторам побыстрее сохранять материалы и переносить их на российские платформы © Фото: МИД РФ Читайте нас на: Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова порекомендовала российским пользователям YouTube переносить свой контент на отечественные платформы. «Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее», - заявила она. Напомним, Google продолжает блокировать каналы российских государственных СМИ по всему миру. На этот раз компания забанила YouTube-канал «Дума ТВ». Также YouTube наложил блокировку на видео, где демонстрировалось заседание Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика