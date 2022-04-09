СБУ намерены спрятать в подвале здания в Ирпени тела из морга для обвинения России в якобы убийствах мирных жителей

Как отметил Игорь Конашенков, затем в Пуща-Водицком лесном массиве СБУ будет организована постановочная акция со стрельбой и «уничтожением» якобы «российской разведывательной группы».

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Киевский националистический режим готовит очередную провокацию для обвинения России в якобы массовых убийствах мирных жителей в Ирпене Киевской области. Минобороны России имеет подтвержденные данные, сообщил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

«Сотрудники СБУ планируют привезти из морга при городской больнице на улице Полевой в подвал одного из зданий на восточной окраине Ирпени тела погибших от обстрелов украинской артиллерии местных жителей», - сказал он в ходе брифинга.

В МО РФ заявили, что затем в Пуща-Водицком лесном массиве СБУ будет организована постановочная акция со стрельбой и «уничтожением» якобы «российской разведывательной группы», прибывшей в Ирпень «для убийства свидетелей военных преступлений России».

«При этом в качестве "бесспорных доказательств" в лесу будут представлены тела ранее убитых националистами под пытками пленных российских военнослужащих», - сообщил Конашенков.

Он подчеркнул, что эта провокация будет организована для последующего распространения видеоматериалов через западные СМИ.

Также Конашенков рассказал, что ВС РФ на военном аэродроме Миргород уничтожили украинские МиГ-29 и Ми-8. Кроме того, высокоточными ракетами был разгромлен крупный склад боеприпасов ВСУ в Новомосковске.