ВС РФ на военном аэродроме Миргород уничтожили украинские МиГ-29 и Ми-8

© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине на военном аэродроме Миргород в Полтавской области уничтожили истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 украинских воздушных сил, а также склад с авиационными средствами поражения. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Также он заявил, что российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Белогорка, Красногоровка и Крутая Балка.

Всего же с начала спецоперации ВС РФ уничтожили 127 самолетов, 98 вертолетов, 425 беспилотных летательных аппаратов, 2031 танк и другие боевые бронированные машины, 228 установок реактивных систем залпового огня, 880 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1932 единицы специальной военной автомобильной техники.

Кроме того, Конашенков сообщил об очередной готовящейся провокации СБУ. По данным Минобороны России, в Пуща-Водицком лесном массиве киевским режимом будет организована постановочная акция со стрельбой и «уничтожением» якобы «российской разведывательной группы».

Ранее Министерство обороны России показало кадры уничтожения танка вооруженных сил Украины. Как уточняется, экипаж боевой машины работал из-за укрытия в промышленной застройке.