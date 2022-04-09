ВС РФ высокоточными ракетами уничтожили крупный склад боеприпасов ВСУ в Новомосковске
Вооруженные силы России в течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили крупный склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Новомосковск Днепропетровской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В Полтавской области на военном аэродроме Миргород уничтожены выявленные в ходе воздушной разведки истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 украинских воздушных сил, а также склад с авиационными средствами поражения», - добавил он.
Также, по словам Конашенкова, российские средства ПВО сбили в воздухе четыре украинских БПЛА в районах населенных пунктов Белогорка, Красногоровка и Круглая Балка.
Как отметили в Минобороны, у них есть подтвержденные данные того, что Украина готовит очередную провокацию для обвинения России в якобы массовых убийствах мирных жителей в Ирпене Киевской области. По словам Конашенкова, сотрудники СБУ планируют привезти из морга тела погибших от обстрелов украинской артиллерии местных жителей для того, чтобы устроить провокацию.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов истребителей Су-30СМ и Су-35, уничтоживших средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины.
Материал подготовили Иван Линдеманн, Николай Баранов