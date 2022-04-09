СБУ организует в Пуща-Водицком лесу постановку с «уничтожением» якобы российской разведруппы

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СБУ организует в Пуща-Водицком лесу постановку с «уничтожением» якобы российской разведывательной группы. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным МО РФ, сотрудники Службы безопасности Украины намерены организовать перевозку из морга больницы в Ирпене в подвал одного из зданий на окраине города тел мирных жителей, которые погибли от обстрелов артиллерии ВСУ.

«Затем в Пуща-Водицком лесном массиве СБУ будет организована постановочная акция со стрельбой и «уничтожением» якобы “российской разведывательной группы”, прибывшей в Ирпень “для убийства свидетелей военных преступлений России”», - сказал Конашенков в ходе брифинга.

При этом в качестве «бесспорных доказательств» в лесу будут представлены тела ранее убитых националистами под пытками пленных российских военнослужащих. Данная циничная постановочная акция организована для последующего распространения видеоматериалов через западные СМИ.