МО РФ показало кадры боевых вылетов Су-30СМ и Су-35, уничтоживших украинские средства ПВО
Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов истребителей Су-30СМ и Су-35, уничтоживших средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины.
Как уточнили в российском оборонном ведомстве, экипажи истребительной авиации ВКС России в ходе выполнения полетных заданий выполнили обнаружение, захват и поражение радиолокационной станции и зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».
Летчики выполнили пуски ракет класса «воздух-поверхность», уничтожив обнаруженные цели, что подтверждается данными средств объективного контроля, добавили в МО РФ.
Накануне Министерство обороны России показало видео пуска ракеты «Оникс» расчетом берегового ракетного комплекса «Бастион» по объектам военной инфраструктуры Украины.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.