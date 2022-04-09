В Минобороны РФ предупредили о готовящейся провокации СБУ с мирными жителями в Ирпене
По подтвержденным данным Минобороны России, киевский националистический режим готовит очередную провокацию для обвинения ВС РФ в якобы массовых убийствах мирных жителей в Ирпене в Киевской области. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель министерства генерал-майор Игорь Конашенков.
Он обратил внимание, что подразделения ВС РФ покинули данный населенный пункт более недели назад.
Затем в Пуща-Водицком лесном массиве сотрудники Службы безопасности Украины организуют постановочную акцию со стрельбой и «уничтожением» якобы «российской разведывательной группы», прибывшей в Ирпень, которая прибыла якобы для «убийства свидетелей военных преступлений России».
«В качестве «бесспорных доказательств» в лесу будут представлены тела ранее убитых националистами под пытками пленных российских военнослужащих», - сказал официальный представитель МО РФ.
Было подчеркнуто, что эта циничная постановочная акция организована для последующего распространения видеоматериалов через западные СМИ.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.