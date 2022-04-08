Вучич объяснил голосование Сербии за приостановку членства России в СПЧ ООН

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Сербия голосовала за приостановку членства России в Совете по правам человека ООН из-за угрозы санкций. С таким заявлением выступил президент страны Александр Вучич. Ранее стало известно, что официальный Белград оказался в числе тех, кто подержал приостановку членства Москвы с СПЧ ООН из-за событий на Украине.

«Есть вопросы не только из-за этого голосования. Люди спрашивают, почему мы не голосовали против или почему не воздержимся. Но если мы воздержимся, против нас будут одни и другие, давление станет еще больше. При этом сегодня принимается решение о судьбе Сербии - будем ли исключением из пакета санкций по нефти, прямо сегодня», - заявил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.

Вучич напомнил, что принятые ЕС санкции позволяют Сербии импортировать российскую нефть до 15 мая. Поскольку «Газпром нефть» является основным владельцем Нефтяной индустрии Сербии, после этого срока все поставки окажутся под вопросом. Вучич также отметил, что Сербия остается единственной страной в Европе, которая не ввела против России экономических санкций, несмотря на постоянное давление извне.

Накануне стало известно, что Генассамблея ООН приостановила участие РФ в Совете по правам человека. За резолюцию проголосовали 93 государства, против - 24 страны, воздержались - 58. Проект резолюции был подготовлен группой стран во главе с США. Также в этой группе присутствует Украина, Латвия и другие политические союзники Штатов. После этого, заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что Россия досрочно завершит свои полномочия в Совете по правам человека. Он отметил, что Москва считает резолюцию Генассамблеи о приостановке участия страны в Совете по правам человека немотивированной и неправомерным шагом.