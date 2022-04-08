В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Вучич объяснил голосование Сербии за приостановку членства России в СПЧ ООН

Ян Брацкий
01:47 08.04.2022
Сегодня, 7 апреля, стало известно, что Генассамблея ООН приостановила участие РФ в Совете по правам человека. 
Вучич объяснил голосование Сербии за приостановку членства России в СПЧ ООН
© Фото: MFA Russia, Global Look Press
Читайте нас на:

Сербия голосовала за приостановку членства России в Совете по правам человека ООН из-за угрозы санкций. С таким заявлением выступил президент страны Александр Вучич. Ранее стало известно, что официальный Белград оказался в числе тех, кто подержал приостановку членства Москвы с СПЧ ООН из-за событий на Украине.

«Есть вопросы не только из-за этого голосования. Люди спрашивают, почему мы не голосовали против или почему не воздержимся. Но если мы воздержимся, против нас будут одни и другие, давление станет еще больше. При этом сегодня принимается решение о судьбе Сербии - будем ли исключением из пакета санкций по нефти, прямо сегодня», - заявил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.

Вучич напомнил, что принятые ЕС санкции позволяют Сербии импортировать российскую нефть до 15 мая. Поскольку «Газпром нефть» является основным владельцем Нефтяной индустрии Сербии, после этого срока все поставки окажутся под вопросом. Вучич также отметил, что Сербия остается единственной страной в Европе, которая не ввела против России экономических санкций, несмотря на постоянное давление извне.

Накануне стало известно, что Генассамблея ООН приостановила участие РФ в Совете по правам человека. За резолюцию проголосовали 93 государства, против - 24 страны, воздержались - 58. Проект резолюции был подготовлен группой стран во главе с США. Также в этой группе присутствует Украина, Латвия и другие политические союзники Штатов. После этого, заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что Россия досрочно завершит свои полномочия в Совете по правам человека. Он отметил, что Москва считает резолюцию Генассамблеи о приостановке участия страны в Совете по правам человека немотивированной и неправомерным шагом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:07 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры предположительного момента массовой стрельбы в Тель-Авиве
21:32 Армия
Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны Турции
19:39 Армия
Видео
ВС РФ полностью блокировала населенный пункт Новомихайловка
18:59 В стране и мире
Сенат США проголосовал за отказ от импорта энергоносителей из России
18:56 В стране и мире
Генассамблея ООН приостановила участие России в СПЧ
Популярное
Видео
Залп «Калибрами»: кадры пусков крылатых ракет с борта фрегата ЧФ в ходе спецоперации
В Минобороны России рассказали о попытке инфицировать детей в ЛНР туберкулезом
В Минобороны России рассказали о попытках США лекарственных испытаний на военных Украины
Видео
В МО РФ заявили о необходимости международного расследования преступлений киевского режима в Буче
Видео
В Минобороны России заявили об уничтожении пяти украинских баз хранения ГСМ
Видео
Разводил руками и бродил: Байден остался в одиночестве на мероприятии в Белом доме
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.