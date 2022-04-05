Политолог предрек сохранение напряженных отношений между Сербией и Западом из-за России

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Политолог Артемий Атаманенко рассказал «Звезде» о том, усилится ли политическое давление Запада на Сербию из-за дружественных отношений с Россией. По его словам, Белград призывают к отказу от экономических и логистических цепочек с Москвой в связи с введением антироссийских санкций.

Напомним, ранее российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что Запад «выкручивает руки» Белграду из-за сотрудничества с РФ. По его мнению, давление на Белград будет только увеличиваться.

«Есть определенное давление, связанное с призывом присоединиться к санкционной политике и в целом к бойкоту экономических и логистических цепочек, которые завязаны на России. Это призывы к административному отказу от культурных и образовательных контактов с Россией. В этом плане европолитическое сообщество ожидает некоторая солидарность на уровне того, что любой, кто называет себя частью Европы, обязан свои компании призвать к выходу из России и выслать своих дипломатов», - объяснил эксперт.

По мнению Атаманенко, здесь речь идет «не столько о принуждении, чем о косвенном нежелании пускать Сербию в европейский клуб».

«Какого-то сильного увеличения давления не предвидится. Однако вполне себе можно ожидать, что напряженные отношения между Сербией и Евросоюзом сохранятся в дальнейшем», - подытожил политолог.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что требования Запада к Белграду поддержать введенные против РФ ограничения несправедливы, так как страна является суверенным государством, не входит в Евросоюз и сама столкнулась с агрессией со стороны НАТО в 1999 году.

В этой связи, по словам Вучича, Сербия не собирается отчуждать российскую собственность и присоединяться к коллективным рестрикциям.