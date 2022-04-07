Россия досрочно сложит полномочия в СПЧ ООН

РФ считает резолюцию Генассамблеи о приостановке участия страны в Совете по правам человека немотивированной и неправомерным шагом.

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Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что России досрочно завершит свои полномочия в Совете по правам человека. Это произойдет 7 апреля.

Кузьмин отметил, что Россия считает резолюцию Генассамблеи о приостановке участия страны в Совете по правам человека немотивированной и неправомерным шагом. СПЧ ООН сейчас монополизирован одной группой стран, которые используют Совет в своих личных политических целях.

Сегодня, 7 апреля, стало известно, что Генассамблея ООН приостановила участие РФ в Совете по правам человека. За резолюцию проголосовали 93 государства, против - 24 страны, воздержались – 58.

Проект резолюции был подготовлен группой стран во главе с США. Также в этой группе присутствует Украина, Латвия и другие политические союзники Штатов. Отмечается, что при необходимости ГА ООН может пересмотреть данный вопрос.