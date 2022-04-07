Генассамблея ООН приостановила участие РФ в СПЧ

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Генассамблея ООН приостановила участие РФ в Совете по правам человека (СПЧ). За резолюцию проголосовали 93 государства, против - 24 страны, воздержались - 58.

Проект резолюции подготовил ряд западных стран, в том числе США, Украина, Латвия, передает РИА Новости.

Также в документе уточняется, что ГА «постановляет приостановить права членства России в Совете ООН по правам человека». При этом отмечается, что Генассамблея может пересмотреть вопрос по необходимости.

Во вторник, 5 апреля, стало известно о том, что официальный Вашингтон рассчитывает провести голосование по приостановке членства России в СПЧ ООН в ближайший четверг. При этом постпред России при ООН Василий Небензя назвал инициативу американцев о приостановке членства России в Совете по правам человека невообразимой.