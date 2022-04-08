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Песков заявил, что Путин всегда с интересом слушал мнение Жириновского

Егор Левин
12:35 08.04.2022
По оценке представителя Кремля, лидер ЛДПР был неотъемлемой частью новейшей истории России и останется в ней навсегда.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Никольский, РИА Новости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер всегда с интересом слушал мнение лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, церемония прощания с которым состоялась в пятницу, 8 апреля.

Песков отметил, что Жириновский в ходе своей политической карьеры успел предвидеть очень многие события и заранее понимал ситуацию, которая развернулась на мировой геополитической арене сейчас.

С президентом Владимиром Путиным у лидера ЛДПР, по словам представителя Кремля, всегда были очень доверительные отношения.

«Они часто и регулярно встречались. Президент всегда с огромным интересом выслушивал мнение Жириновского», - сказал Песков.

По его оценке, лидер ЛДПР был неотъемлемой частью новейшей истории России и он останется в ней навсегда. Песков отметил, что для него лично Жириновский был еще и тюркологом, востоковедом, с рассказов о котором начиналась учеба.

О смерти политика после длительной болезни 6 апреля сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Жириновскому было 75 летВ последнее время он лежал в больнице с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне омикрон-штамма коронавируса. Похоронят лидера ЛДПР на Новодевичьем кладбище.

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