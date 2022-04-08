В храме Христа Спасителя началось отпевание Владимира Жириновского

За кордон полиции, который установили перед храмом, пускают только по партбилетам и письмам.

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В храме Христа Спасителя в Москве в 8 часов утра началось отпевание Владимира Жириновского. Обряд проводит Патриарх Кирилл.

Как сообщает корреспондент «Звезды», проститься с лидером ЛДПР приехали многие его единомышленники. За кордон полиции, который установили перед храмом, пускают только по партбилетам и письмам.

Накануне Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин обязательно простится с Жириновским.

О смерти политика после длительной болезни 6 апреля сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Жириновскому было 75 лет.