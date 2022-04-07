В Госдуме рассказали, где будет похоронен Жириновский

Лидер ЛДПР умер накануне после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет.

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Похороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского пройдут на Новодевичьем кладбище в пятницу, 8 апреля. Об этом говорится на сайте Госдумы.

Церемония начнется в 14.00. Отпевание состоится в храме Христа Спасителя, а прощание - в Колонном зале Дома союзов.

Лидер ЛДПР умер накануне после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет. В последнее время он лежал в больнице с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне омикрон-штамма коронавируса.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин обязательно попрощается с Жириновским.

Политолог, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе со «Звездой» предположил, что ЛДПР после смерти ее лидера придется искать новый формат и новую нишу, а в будущем это ждет и другие российские партии.

Жириновский был председателем Либерально-демократической партии России с 1993 по 2022 год.