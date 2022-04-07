В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Госдуме рассказали, где будет похоронен Жириновский

Андрей Аркадьев
12:27 07.04.2022
Лидер ЛДПР умер накануне после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет.
В Госдуме рассказали, где будет похоронен Жириновский
© Фото: Пресс-служба Госдумы РФ, РИА Новости
Читайте нас на:

Похороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского пройдут на Новодевичьем кладбище в пятницу, 8 апреля. Об этом говорится на сайте Госдумы.

Церемония начнется в 14.00. Отпевание состоится в храме Христа Спасителя, а прощание - в Колонном зале Дома союзов.

Лидер ЛДПР умер накануне после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет. В последнее время он лежал в больнице с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне омикрон-штамма коронавируса.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин обязательно попрощается с Жириновским.

Политолог, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе со «Звездой» предположил, что ЛДПР после смерти ее лидера придется искать новый формат и новую нишу, а в будущем это ждет и другие российские партии.

Жириновский был председателем Либерально-демократической партии России с 1993 по 2022 год.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:26 В стране и мире
Песков: ленд-лиз для Украины не способствует успеху переговоров Москвы и Киева
11:45 В стране и мире
Видео
ФСБ задержала в Крыму члена незаконного батальона под видом беженца
11:39 В стране и мире
Роскомнадзор запретил рекламу Google и его информационных ресурсов
11:09 В стране и мире
Чубайса вызвали в суд для допроса по делу о краже
10:42 В стране и мире
В МИД России отреагировали на законопроект США о ленд-лизе для Украины
Популярное
Видео
Залп «Калибрами»: кадры пусков крылатых ракет с борта фрегата ЧФ в ходе спецоперации
В Минобороны России рассказали о попытке инфицировать детей в ЛНР туберкулезом
В Минобороны России рассказали о попытках США лекарственных испытаний на военных Украины
Видео
В МО РФ заявили о необходимости международного расследования преступлений киевского режима в Буче
Видео
В Минобороны России заявили об уничтожении пяти украинских баз хранения ГСМ
Видео
Разводил руками и бродил: Байден остался в одиночестве на мероприятии в Белом доме
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.