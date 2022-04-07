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Вопрос времени: как проходит операция по уничтожению националистов в Мариуполе

Станислав Иващенко
01:26 07.04.2022
Засевшие на территории завода «Азовсталь» радикалы хорошо укрепили оборонительные рубежи и отчаянно сопротивляются, но бойцы ВС РФ и ДНР подошли к заводской проходной уже практически вплотную.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Судьба неонацистов в Мариуполе предрешена - подразделения России и ДНР под прикрытием артиллерии вплотную подошли к заводу «Азовсталь». Это последний оплот обороны радикалов. Как ранее сообщили в Минобороны, после отказа ВСУ выйти по гумкоридорам, город будет зачищен от противника российскими частями. Сейчас в прилегающих к заводу кварталах работают морская пехота и спецназ. Считанные секунды и «Градом» накрывает промзону Мариуполя. Тяжелая артиллерия Народной милиции ДНР и Вооруженных сил России уничтожает технику националистических подразделений Украины. Их позиции еле заметны среди корпусов и искусственных насыпей металлургического предприятия.

«После залпа сидят корректировщики и передают нам информацию», - объяснил боец НМ ДНР с позывным «Макс».

После команды «огонь» есть 10 минут на корректировку и подготовку нового боекомплекта. Длина одного снаряда чуть больше двух метров, при этом боевая часть в четверо меньше, остальное - двигательная, она забита порохом. Реактивная система залпового наносит удары по позициям запрещенного в России полка «Азов»*, боевики которого укрылись за бетонными укреплениями. Их строили восемь лет. Народная милиция ДНР бьет исключительно по военным целям, чтобы не навредить мирным.

«Была произведена эвакуация мирных, но если они там останавливают эти процессы, то это не люди, а фашисты», - уверен «Макс».

До полной зачистки Мариуполя осталась недолго. Купирован очаг сосредоточения ВСУ на комбинате Ильича. До проходной «Азовстали» осталось 200 метров. Морская пехота зачищает прилегающие к предприятию дворы и улицы. Подойти близко к заводу пока невозможно, идет бой.

«У них глубокая оборона, все сектора простреливаются. За восемь лет все грамотно построено и отлажено. Когда они видят, что мы их поджимаем, они поджигают этот дом полностью, чтобы нам было холодно эти дома занимать», - рассказал о тактике националистов офицер НМ ДНР с позывным «Толнах».

Расстояние между домами, в которых находятся бойцы ДНР и их противники менее 50 метров. На украинской стороне много иностранных наемников.

«Работают профессионально, небольшими группами. За восемь лет так не обучить - иностранцы, темнокожие. Из-за чего торможение идет, потому что боимся за мирных - после завода все быстрее пойдет», - признался боец армии ДНР «Шерхан».

Радикалов атакуют с воздуха, моря и земли. Морпехи и спецподразделения заходят во дворы небольшими группами на несколько часов. До проходной «Азовстали» им осталось взять всего три дома, после чего большую часть работы на себя возьмет авиация.

* «Азов» - организация украинских националистов, запрещенная на территории РФ.

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