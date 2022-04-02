Армия Армия Армия

МО РФ: представители МККК показали неспособность содействовать подготовке к эвакуации населения из Мариуполя

22:06 02.04.2022
В Минобороны рассказали, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило о неготовности проведения гумопераций на мариупольском направлении.
МО РФ: представители МККК показали неспособность содействовать подготовке к эвакуации населения из Мариуполя
© Фото: Maximilian Clarke Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Российские военнослужащие открыли дополнительный гумкоридор для эвакуации мирного населения из Мариуполя в Запорожье 31 марта, 1 и 2 апреля по личным просьбам президента Франции и канцлера Германии к президенту России Владимиру Путину. В проведении мероприятий эвакуации было предусмотрено участие Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также Международного Комитета Красного Креста (МККК), сообщил начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев. Вместе с тем Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев проинформировало о неготовности проведения гуманитарных операций на мариупольском направлении в установленные сроки.

«Международный Комитет Красного Креста 1 и 2 апреля 2022 г. выразил полную готовность принять участие в гуманитарных операциях на мариупольском направлении, но при этом, никаких практических действий по организации гуманитарного конвоя, формированию автобусных колонн представителями организации не предпринимались», - сказал Мизинцев на брифинге.

Как сообщил представитель оборонного ведомства, вчера гуманитарная колонна из 10 автобусов выехала из Запорожья в город Мариуполь в сопровождении представителей МККК с большим опозданием. Мизинцев отметил, что сотрудники Комитета совершали незапланированные остановки, на закрепленных автомобилях с символикой МККК отрывались от основной колонны, уезжали в неизвестном направлении, а затем возвращались. В связи с этим колонна не смогла прибыть в Мариуполь и добралась лишь до промежуточного пункта в Бердянске.

Сегодня, 2 апреля вторая часть гумколонны с 15 автобусами выехала из Запорожья, по неизвестным причинам, также со значительным опозданием, и в настоящий момент она не прибыла даже в промежуточный пункт.

«Представители организации, декларируя международному сообществу гуманные принципы, направленные на спасение мариупольцев, на практике показали свою неспособность оказать какое-либо содействие при подготовке к эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя», - добавил начальник НЦУО РФ.

Ранее в Министерстве обороны России представили факты, которые доказывают постановочный характер «авиаудара» по больнице в Мариуполе. Как отметил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков, характер внешних и внутренних повреждений может ввести в заблуждение лишь неподготовленную аудиторию из США и Европы.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:08 Армия
МО РФ: Киев не выполнил своих обязательств по открытию гуманитарного коридора в Мариуполь
21:04 В стране и мире
Песков заявил, что Путин для России является брендом
20:42 В стране и мире
Песков: вокруг РФ и Белоруссии создана сеть лабораторий по разработке биооружия против ряда этносов
20:02 В стране и мире
Видео
В Подольске полыхает склад на площади четыре тысячи «квадратов»
19:12 Армия
Видео
Минобороны: ВС РФ вывели из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области
Популярное
Видео
В Москве дерево рухнуло на девочку
Видео
МО РФ: 31 марта более 100 националистов и наемников уничтожены в Харькове ударом «Искандера»
Видео
Высокоточным ударом ВС РФ выведены из строя военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске
Видео
За храбрость и мужество: российским десантникам вручили госнаграды за героизм в ходе спецоперации на Украине
Видео
В клубах дыма: как российские военные продолжают зачищать Мариуполь от неонацистов
Видео
МО РФ: крылатыми ракетами «Оникс» комплекса «Бастион» уничтожен штаб группировки ВСУ в районе Шахтерского
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.