МО РФ: представители МККК показали неспособность содействовать подготовке к эвакуации населения из Мариуполя

В Минобороны рассказали, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило о неготовности проведения гумопераций на мариупольском направлении.

© Фото: Maximilian Clarke Keystone Press Agency Globallookpress

Российские военнослужащие открыли дополнительный гумкоридор для эвакуации мирного населения из Мариуполя в Запорожье 31 марта, 1 и 2 апреля по личным просьбам президента Франции и канцлера Германии к президенту России Владимиру Путину. В проведении мероприятий эвакуации было предусмотрено участие Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также Международного Комитета Красного Креста (МККК), сообщил начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев. Вместе с тем Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев проинформировало о неготовности проведения гуманитарных операций на мариупольском направлении в установленные сроки.

«Международный Комитет Красного Креста 1 и 2 апреля 2022 г. выразил полную готовность принять участие в гуманитарных операциях на мариупольском направлении, но при этом, никаких практических действий по организации гуманитарного конвоя, формированию автобусных колонн представителями организации не предпринимались», - сказал Мизинцев на брифинге.

Как сообщил представитель оборонного ведомства, вчера гуманитарная колонна из 10 автобусов выехала из Запорожья в город Мариуполь в сопровождении представителей МККК с большим опозданием. Мизинцев отметил, что сотрудники Комитета совершали незапланированные остановки, на закрепленных автомобилях с символикой МККК отрывались от основной колонны, уезжали в неизвестном направлении, а затем возвращались. В связи с этим колонна не смогла прибыть в Мариуполь и добралась лишь до промежуточного пункта в Бердянске.

Сегодня, 2 апреля вторая часть гумколонны с 15 автобусами выехала из Запорожья, по неизвестным причинам, также со значительным опозданием, и в настоящий момент она не прибыла даже в промежуточный пункт.

«Представители организации, декларируя международному сообществу гуманные принципы, направленные на спасение мариупольцев, на практике показали свою неспособность оказать какое-либо содействие при подготовке к эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя», - добавил начальник НЦУО РФ.

Ранее в Министерстве обороны России представили факты, которые доказывают постановочный характер «авиаудара» по больнице в Мариуполе. Как отметил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков, характер внешних и внутренних повреждений может ввести в заблуждение лишь неподготовленную аудиторию из США и Европы.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.