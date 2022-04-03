Последние дни «Азова»*: бои за Мариуполь перешли в финальную стадию

Город стал самой горячей и принципиальной точкой на Донбассе. Жилые кварталы города практически полностью освобождены и зачищены, остатки самых непримиримых нацистов окопалась в промзоне – на заводе Азовсталь, который превращен в настоящий укрепрайон.

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Узкие коридоры, пропитанные сыростью и плесенью стены. Даже по прошествии времени в этой кромешной тьме глаза с трудом различают происходящее. Десятки и десятки людей, женщины, старики и насмерть перепуганные дети. Подвал родильного дома №2 в Мариуполе уже больше месяца для них единственное спасение от бесконечных обстрелов со стороны националистов.

«Устали от всего от этого. Хочется мира, домой. В школу. Хочется чтобы не стреляли», - рассказала девочка Ксения

Многие беременные женщины, говорит врач мариупольского роддома, когда начались обстрелы, бежали именно сюда. Знали, здесь есть глубокий подвал, есть медикаменты и питание, а главное - врачи и акушерки.

«Рожать они здесь остаются, мы не можем выгнать ребенка с мамой обратно в подвал. Мы здесь пока нам удается оказывать помощь, рожаем оперируем, пока все живы. Мы кормим их, обогрев, есть у нас смеси немного, но в основном все молодцы на грудном вскармливании. Пока держимся», - рассказала врач Светлана Конакова.

О том, что родильном доме прячутся женщины и дети, донецкие военные узнали случайно, в ходе городских боев. Когда кто-то самый отчаянный из медперсонала приоткрыл дверь, чтобы посмотреть, что происходит на улице. Теперь практически ежедневно сюда, под обстрелами, они привозят воду, детское питание и медикаменты.

Сейчас здесь находятся 102 человека, 37 из которых - недавно родившиеся дети. Вокруг идут ожесточенные бои. Все дело в том, что боевики из нацбтальона «Азов» не разрешили медперсоналу и женщинам покинуть роддом, поэтому они вынуждены все это время оставаться здесь. Но вот теперь донецкие военные помогают им продуктами, водой, недавно привезли генератор.

Завод «Азовсталь», откуда артиллерия националистов буквально засыпает жилые кварталы минами и снарядами, находится всего в паре километров. И такая активность в районе роддома, похоже, им стала известна. Позиций военных здесь нет и азовцы* об этом знают. После пары дней относительного затишья, они вновь перенесли огонь тяжелой артиллерии прямо по роддому. С новой силой обстрел начался, когда мы привезли сюда еще несколько коробок самого необходимого. Разрывы идут каждые несколько секунд. Сейчас люди уже даже не выходят на улицу.

Теперь тяжелейшие бои идут на подходах к «Азовстали». Националисты превратили завод в мощнейший укрепрайон. В цехах крупнейшего на Украине металлургического завода боевики сосредоточили огромное количество военной техники, артиллерии и боеприпасов. Бойцы ДНР рассказывают, что украинская артиллерия бьет с территории завода по жилым домам, чтобы нанести как можно больше разрушений.

«Своих они не забирают, раненных бросают. В случае эвакуации поджигают дома, чтобы военнослужащие ДНР не смогли их занять. Обстановка в целом тяжелая, "мирняк" пытаемся эвакуировать, выводить из под огня ВСУ, противник нам этого не дает сделать, делает это намеренно. Также оказывает жесткое сопротивление, обстреливает нас, мы естественно в ответ применяем вооружение, стараемся минимизировать вред инфраструктуре», - рассказал офицер армии ДНР Виктор.

Очевидно понимая, что их силы и средства на исходе, боевики нацполка «Азов»* пытаются превратить Мариуполь в территорию кровавого хаоса. Многие националисты, говорят бойцы ДНР, воюют под воздействием сильных боевых стимуляторов. Это наркотики, которые подавляют чувство страха, ааодно и все остальные человеческие чувства. Большинство понимают, после того, что они натворили в Мариуполе, рассчитывать на прощение им вряд ли стоит.

«Конечная цель - максимально оттянуть время, учитывая, что все пленные были обколоты наркотиками и были неоднократно найдены шприцы, часть идейно настроенных и просто наркоманов бодается до последнего. Часть поумнее надевают гражданку и пытаются проникнуть, но на мелочах и по выражению лица определяем», - рассказал «Шура», боец НМ ДНР.

В четверг украинские власти предприняли отчаянную попытку вытащить из Мариупольского котла главарей националистов. Четыре вертолета Ми-8 прилетели в район морского порта, чтобы забрать раненых. Вне всяких сомнений, при том, колоссальном количестве раненых, забирали только самых ценных. При попытке вырваться из кольца два вертолета были сбиты.

Один украинский вертолет донецкие военные сбили утром, машина упала в чистом поле в пяти километрах от окраины Мариуполя, на борту было 17 человек и судя по документам, они состояли в полку «Азов»*. Среди них, как выяснили донецкие спецслужбы, находился и замкомандира «Азова»* Святослав Паламар, который использовал позывной «Калина». В момент падения вертолета двоим из 17 человек чудом удалось выжить. Теперь они в подробностях рассказывают о попытке бегства из Мариуполя.

«(Моя задача была - прим.ред.) организовать разгрузку-погрузку и обеспечить боевое прикрытие в момент прилета. Я сидел у левой двери с пулеметом. Напротив населенного пункта Червоное, в ложбине возле береговой линии были произведены два пуска ПЗРК. Первый, скорее всего, не попал, отработал по тепловой ловушке, а второй попал по левому двигателю. Мой вертолет сбили, а остальные я не видел», - рассказал захваченный боец нацбатальона.

По информации народной милиции ДНР, сбит вертолет был трофейным американским переносным зенитно-ракетным комплексом «Стингер», который донецкие военные захватили, как раз во время освобождения Мариуполя. Бегство командиров «Азова»* значит, что разгром националистов близок. Но чем ближе поражение - тем ожесточеннее они бьют по жилым кварталам. Кажется, что жизнь навсегда покинула левобережную часть города. Пустые, разбитые снарядами и минами улицы. Искореженные автомобили и небольшие кладбища, прямо во дворах многоэтажек. Хоронили наспех, в воронках, целыми семьями.

«Бомбили, очень бомбили, второй этаж вообще выбили, у меня вон там квартира ,я сюда к детям пришла. Там люди погибли из-за них, мужчину придавило, вон похоронены мать и сын, сын погиб под плитой, а женщине оторвало ноги, истекла кровью», - рассказала местная женщина Валентина Танасиенко.

Каждый перекресток, каждый дом и улица боевиками «Азова»* уже давно пристреляны. По тем, кто пытается вырваться из города они стреляют прямой наводкой. Тысячи и тысячи жителей левобережной части Мариуполя продолжают прятаться от бесконечных обстрелов в подвалах. Сбиваются в группы по несколько десятков человек. Наверх выходят лишь когда нужно приготовить еду. На костре, из того, что можно еще найти. Главное, накормить детей.

Появление на этих улицах, несмотря на обстрелы, российских журналистов, для мариупольцев хороший знак. Знак того, что донецкие и российские военные уже добивают остатки националистов. А значит, взрывы скоро утихнут. Появится связь, продукты, медицинская помощь.

«Мы очень рады что вы пришли. Мы надеемся, что все что ни делается все к лучшему. На благо народа и на благо всех. Мы довольны что все так происходит, пускай это тяжело, пускай это будет наше. Мы вынесем, лишь бы дети наши живы были, чтобы они все выжили. А дома мы выстроим, и заводы подтянем. Мужики есть, руки есть, бабы встанут строить. Как после Великой Отечественной, все встали и все подняли, и мы поднимем», - рассказала Виктория Суржикова.

Элина Анатольевна вместе с мужем и маленькой собачкой в этом подвале уже больше месяца. Без воды и еды, без электричества и связи. Почти все вещи, говорит она, сгорели.

Жители Мариуполя вспоминают, что зверства националистов начались задолго до начала военной спецоперации. Местная жительница, Юлия Мусиенко, рассказывает, как по ночам «Азовцы»* подъезжали к домам простых жителей и открывали огонь. Уезжали, когда дом загорался. Величественный храм на морском побережье националисты расстреливали прямой наводкой.

«За неделю до ухода там сидели, наверное, азовцы*. Там танк встал и час стрелял по церкви. Украинский танк. Они отца Алексея искали долго, приезжали в храм, приезжали к нему домой. А другого батюшку когда нашли, сказали ему - тебе даже Господь бог не поможет и не спасет. Если мы будем уходить тебе никто не поможет», - рассказала Юлия.

Тогда, под обстрелами боевиков Азова погиб пожилой прихожанин, который почти все свое время проводил в храме. Здесь, по просьбе настоятеля, под артиллерийскую канонаду его и похоронили. А в самом городе, сквозь грохот разрывов довольно часто можно услышать как через ретрансляторы донецкие военные предлагают националистам остановить кровопролитие и сдаться. А в промежутках играет песня «Вставай страна огромная...», которая здесь не звучала на улицах уже восемь лет.

* «Азов» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.