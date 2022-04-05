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МО: силы РФ и ДНР освободят Мариуполь с учетом незаинтересованности Киева в сохранении жизней своих военных

20:16 05.04.2022
Киевский режим проигнорировал все предложения о возможности для украинских подразделений сложить оружие и выйти из города, сообщили в ведомстве.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Киевские власти постоянно игнорируют предложения о прекращении боевых действий и выходе украинских военнослужащих из Мариуполя, поэтому город будет освобожден с учетом этой незаинтересованности. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Неоднократно и по всем доступным каналам Россия доводила киевскому режиму предложения о возможности для украинских подразделений сложить оружие и выйти из Мариуполя, отметил он. По словам Конашенкова, во вторник, 5 апреля, в шесть часов утра по московскому времени украинским военнослужащим вновь предлагалось прекратить боевые действия, сложить оружие и выйти по согласованному маршруту на подконтрольную киевскому режиму территорию. Однако данные предложения киевским режимом постоянно игнорируются, добавил он.

«С учетом незаинтересованности Киева в сохранении жизней своих военнослужащих, Мариуполь будет освобожден от националистов подразделениями российских Вооруженных сил и Донецкой народной республики», - подчеркнул Конашенков.

На брифинге представитель Минобороны России также рассказал, что утром 5 апреля в районе Мариуполя сорвана очередная попытка киевского режима эвакуировать главарей нацбатальона «Азов»*. Два украинских вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов, уточнил Конашенков.

*Отдельный отряд специального назначения «Азов» - экстремистская организация, запрещенная в РФ.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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