Экс-советник Пентагона рассказал о самой большой ошибке Байдена на Украине

Бывший советник министра обороны США в администрации Дональда Трампа отметил, что власти страны ничему не учатся и ничего не помнят.

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Продвижение НАТО к границам России за счет Украины может стать главной внешнеполитической ошибкой США со времен Второй мировой войны. С таким утверждением в статье для издания The American Conservative выступил бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа Дуглас Макгрегор.

По его словам, американские власти ничему не учатся и ничего не помнят. Байден и однопартийное руководство в Вашингтоне своими же действиями усиливают роль России, Китая, Индии, Японии, Средней и Юго-Восточной Азии в евразийском пространстве.

На днях американский телеведущий Такер Карлсон предположил, что администрация президента США умышленно разжигает конфликт на Украине, чтобы сместить фокус внимания американцев от реорганизации внутреннего энергетического рынка.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса не рассматривают отправку своих сил на территорию Украины, но изучают возможность нанесения ущерба России, включая санкции. Между тем он констатировал, что НАТО придется взаимодействовать с Москвой и преодолевать трудности в отношениях.

На днях Столтенберг заявил о достижении договоренности о расширении сотрудничества блока с Финляндией и Швецией. Теперь эти две страны будут участвовать во всех консультациях организации по украинскому кризису. До этого премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна готова попросить принятия в НАТО, если встанет вопрос о национальной безопасности.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Спецоперация вызвала негативную оценку на Западе. В отношении РФ западные страны ввели экономические санкции. Многие зарубежные бренды заявили о приостановке деятельности в России, а также полном уходе с российского рынка.